Heim-EM 2024: Wo findet Public Viewing in Deutschland statt? Alle Infos und Termine

Wo überall Public Viewing stattfindet

Die Vorfreude auf die Heim-EM in Deutschland wächst. Spätestens seit der WM 2006 in Deutschland ist das Public Viewing als besonderer Ort für die Fans nicht mehr wegzudenken. SPORT1 gibt einen Überblick, an welchen Standorten Public Viewing stattfindet und worauf man achten sollte.