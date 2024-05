Italien lädt Altstars ins Trainingslager in Iserlohn ein

Titelverteidiger Italien erhält vor dem Start in die Fußball-EM in Deutschland moralische Unterstützung einiger Altstars. Frühere Größen wie Roberto Baggio, Francesco Totti, Alessandro Del Piero oder Gianni Rivera werden die Squadra Azzurra im Trainingslager in Iserlohn besuchen und sollen das Team motivieren.

Italien trifft in der Gruppe B zunächst am 15. Juni in Dortmund auf Albanien, am 21. Juni geht es in Gelsenkirchen gegen Spanien. Am 24. Juni findet das letzte Vorrunden-Spiel gegen Kroatien in Leipzig statt.