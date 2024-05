DFB-Keeper: Matthäus überrascht

"Ich würde auf jeden Fall vier Torhüter nominieren. Manuel Neuer und Marc-Andre ter Stegen sind Weltklassetorhüter, aber beide waren in der Vergangenheit immer wieder von Verletzungen geplagt", so Matthäus. Neben dem Bayern- und dem Barca-Keeper würde sich der 63-Jährige für Bernd Leno vom FC Fulham und Nübel entscheiden. "Nübel ist der Einzige im Kandidatenkreis, der noch unter 30 ist, hat aber mit seinen 27 Jahren auch schon einige Erfahrungen gesammelt", führte Matthäus aus.

Matthäus setzt sich auch für Stiller ein

Matthäus würde auch gerne den zuletzt nicht berücksichtigten Leon Goretzka bei der EM sehen. „Goretzka gehört für mich - von seiner Persönlichkeit her und vor allem leistungsmäßig - in den Kader. Er ist ein Box-to-Box-Spieler ist, den wir sonst in dieser Form nicht haben. Vor allem mit seinen Läufen in den gegnerischen Strafraum kann er sehr wichtig werden“, sagte Matthäus, der sich zudem für Angelo Stiller einsetzt.