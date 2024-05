Mbappe enthüllt Wachsfigur - Ausstellung in Berlin

Frankreichs Stürmerstar Kylian Mbappe kann von seinen Fans künftig dauerhaft aus nächster Nähe bestaunt werden - zumindest als Wachsfiguren-Double. Der 25-Jährige enthüllte am Donnerstag in Paris seine Nachbildung, die ab dem 19. Mai bei Madame Tussauds in Berlin ausgestellt wird.