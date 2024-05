Olmo fiebert EM "zu Hause" entgegen

RB Leipzigs Spielmacher Dani Olmo fiebert seinem „Heimspiel“ mit der spanischen Nationalmannschaft bei der Fußball-EM entgegen. „Es ist ein Turnier, dass ich dort spielen könnte, wo ich auch in der Liga spiele, in Deutschland, zu Hause“, sagte der 26-Jährige dem SID am Rande des vierten Stopps der „Lass Zocken“-Tour von adidas.