Videobeweis-Kommunikation: UEFA plant Neuerung bei EM

Die Europäische Fußball-Union (UEFA) plant für die EM-Endrunde in Deutschland (14. Juni bis 14. Juli) eine Neuerung bei der Kommunikation zu den Entscheidungen nach Videobeweis. Das kündigte UEFA-Schiedsrichterboss Roberto Rosetti am Mittwoch beim Workshop der EM-Referees in Offenbach an - ohne dabei allerdings konkret zu werden.