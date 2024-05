Vor EM: Philosoph Sloterdijk warnt vor zu viel Euphorie

Die WM 2006 habe eine besondere Note gehabt, da es nicht lange nach der Wiedervereinigung geschah, so der Philosoph: "Es markierte einen der wenigen Momente in der deutschen Nachkriegswirklichkeit, in dem sich Nationalgefühle von der festlichen Seite zeigten. Für die meisten Zeitgenossen war es eine überraschend positive Erfahrung, dass ein Grund, als viele zusammen zu sein, für diesmal im Register der guten Gefühle zu finden war, wenn's auch nur für wenige Wochen reichte."