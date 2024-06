Nagelsmann-Maßnahme: Schöne Ablenkung für DFB-Stars

Julian Nagelsmann rollte lässig auf dem Fahrrad die kleine Abfahrt ins Adi-Dassler-Stadion herunter, seine Spieler wurden mit viel Applaus und zartem Jubel empfangen: Einen Tag nach dem vorzeitigen Achtelfinaleinzug bei der Heim-EM bekam die DFB-Auswahl die wachsende Euphorie im Land auch beim Spielersatztraining in Herzogenaurach zu spüren.

Hunderte adidas-Mitarbeiter verfolgten die öffentliche Einheit, die Nagelsmann mit einer dreiminütigen Ansprache an 15 Spieler auf dem Platz begann.

Für die Spieler aus der Anfangsformation der Begegnung gegen Ungarn (2:0) stand am Donnerstag Regeneration auf dem Programm, schließlich geht es am Sonntag (21.00 Uhr) in Frankfurt/Main gegen die Schweiz um den Gruppensieg. Ablenkung bekamen sie zudem durch den Besuch ihrer Familien, Nagelsmann hatte die Tore des EM-Quartiers wie schon nach dem Eröffnungsspiel gegen Schottland geöffnet.