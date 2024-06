Auftaktspiele bei Heimturnieren: Breitner, Brehme, Lahm

Alle drei Spieler trafen in der ersten Partie der DFB-Elf bei Endrunden zu Hause. Ein Rückblick auf denkwürdige Szenen und Anekdoten.

Zwei Siege und ein Unentschieden: Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft ist bei Heim-Turnieren wie nun auch bei der Europameisterschaft in Auftaktspielen ungeschlagen.

14. Juni 1974, Deutschland - Chile 1:0 (1:0) in Berlin

Neun Monate nach dem Militär-Putsch in Chile hat die Begegnung eine starke politische Note, zwei Tage vor dem Spiel gibt es einen Sprengstoffanschlag auf das chilenische Generalkonsulat in West-Berlin, die Elf aus Südamerika trainiert hinter Stacheldraht, bewacht von 250 Polizisten.

Die DFB-Elf hat Probleme mit den hohen Temperaturen und dem beinharten Gegner, Carlos Caszely sieht nach einem Foul an Berti Vogts die erste Rote Karte der WM-Historie. "Auch wir haben uns das Spiel anders vorgestellt", stöhnt Schön.

10. Juni 1988, Deutschland - Italien 1:1 (0:0) in Düsseldorf

Diesmal darf der Gastgeber eröffnen, allerdings erst nach einer 55-minütigen Feier. Die Dinkelsbühler Knabenkapelle heizt dem Rheinstadion ein, sogar Bundeskanzler Helmut Kohl macht bei "La Ola" mit - "wenn auch nur ein Mal", wie TV-Kommentator Dieter Kürten in seinem EM-Buch festhält.

Weil Torwart Walter Zenga mit dem Ball in der Hand einen Schritt zu viel macht, pfeift er indirekten Freistoß - regelkonform, aber unüblich. Andreas Brehme nutzt eine Lücke in der Mauer zum Ausgleich (56.), Herget jauchzt: "Ich hätte den Andy am liebsten geküsst!"