Bei Kollision mit Danso: Mbappe erleidet Nasenbeinbruch

Mbappe, der am Montagabend in Düsseldorf das siegbringende Eigentor des Gladbacher Unglücksraben Maximilian Wöber (38.) mit einem seiner berüchtigten Antritte erzwungen hatte, verletzte sich in der 86. Minute bei einer Kollision mit der Schulter des Österreichers Kevin Danso. Mbappe ließ sich blutüberströmt behandeln, in der Nachspielzeit wurde der französische Kapitän ausgewechselt.