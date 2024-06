"Bei uns bleiben": Özcan fordert kühlen Kopf im Hexenkessel

Die gelbe Wand in rot-weiß, dazu Zehntausende fanatische Fans der Türkei auf den Rängen - im „Heimspiel“ in Dortmund will Salih Özcan dennoch einen kühlen Kopf bewahren. „Wir müssen bei uns bleiben“, forderte der türkische Nationalspieler vor dem Auftaktspiel am Dienstag (18.00 Uhr/RTL und MagentaTV) gegen EM-Neuling Georgien.