Belgier Doku outet sich als Musiala-Fan

von SID 24.06.2024 • 14:57 Uhr Jeremy Doku gehört zu den begnadetsten Individualisten des belgischen Nationalteams. Der Youngster von Manchester City spricht nun darüber, wer es ihm bei der laufenden EM besonders angetan hat.

Der belgische Flügelflitzer Jeremy Doku vom englischen Meister Manchester City hat sich als Fan eines anderen Senkrechtstarters bei der Fußball-EM geoutet. „Ich genieße es, Jamal Musiala bei dieser Europameisterschaft zuzuschauen“, sagte der 22-Jährige am Montag während der Pressekonferenz der Belgier in ihrem Quartier in Ludwigsburg. Musiala konnte insbesondere in den beiden ersten Gruppenspielen gegen Schottland und Ungarn überzeugen.

Ob er sich als Dribbler in eine ähnliche Klasse wie der deutsche Nationalspieler von Bayern München einordnet, wollte Doku nicht beantworten. „Es liegt nicht an mir, solche Ranglisten zu erstellen“, sagte der Flügelspieler zu den Journalisten: „Das ist euer Job.“ Doku wechselte im Sommer 2023 von Stade Rennes zu Manchester City und erzielte in seiner ersten Saison bei den Skyblues 16-Pflichtspiel-Scorer.