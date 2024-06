Belgischer König bedruckt De Bruynes Trikot

Der belgische König Philippe hat bei den Vorbereitungen vor dem Spiel seiner Nationalmannschaft gegen die Slowakei selbst Hand angelegt. Wie die Bild-Zeitung am Sonntag berichtet, bedruckte der 64-Jährige im Rahmen eines Besuchs im Trainings-Camp in Ludwigsburg das Trikot von Kapitän Kevin De Bruyne. Außerdem wurden der König und Prinz Emmanuel von Ex-Bundesliga-Trainer Domenico Tedesco empfangen.

Seit Tedescos Amtsantritt vor 16 Monaten ist das Team um De Bruyne, Mittelfeldstar des englischen Meisters Manchester City, ungeschlagen. Neben der Slowakei am Montag (18.00 Uhr/ZDF und MagentaTV), warten in Gruppe E außerdem noch Rumänien und die Ukraine. Auch wenn Belgien in der Vergangenheit immer wieder als Geheimfavorit auf den Titel gehandelt wurde, stapelt der deutsche Trainer tief.