Belohnung für DFB-Stars: Familienbesuch im EM-Quartier

Schöne Belohnung für die deutsche Nationalmannschaft: Nach dem furiosen EM-Auftakt gegen Schottland (5:1) erhielten die Spieler von Bundestrainer Julian Nagelsmann am Samstag Besuch von ihren Familien. Nagelsmann hatte seinem Team nach dem Traumstart ins Turnier eine Atempause verordnet.

Neben der Regeneration und dem Spielersatztraining standen keine Pflichttermine an. „Ich lasse sie in Ruhe“, sagte der Bundestrainer. Die Vorbereitung auf das Ungarn-Spiel beginne erst am Sonntag.