Bericht: DFB-Star verpasst EM-Auftakt

Aleksandar Pavlovic steht Bundestrainer Julian Nagelsmann beim EM-Auftakt gegen Schottland offenbar nicht zur Verfügung. Der Youngster leidet an einem Infekt.

Wie Sky berichtet, fällt der 20-Jährige vom deutschen Rekordmeister Bayern München aufgrund seines Infekts für die Begegnung am Freitag (21 Uhr LIVETICKER ) aus. Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) äußerte sich am Dienstagnachmittag vorerst noch nicht zu der Personalie.

Pavlovic war am Montag nach dem freien Wochenende nicht ins EM-Quartier nach Herzogenaurach zurückgekehrt. Auch am Dienstag fehlte der Mittelfeldspieler beim Training. Pavlovic hatte zuletzt immer wieder Probleme mit den Mandeln, deswegen musste er auch für die März-Länderspiele in Frankreich (2:0) und gegen die Niederlande (2:1) absagen.