EM 2024: Weghorst-Sandwich wird zum Hit

EM 2024: Weghorst-Familie besitzt Tankstellen-Imperium

Von ungefähr kommt das nicht: Hat sich Familie Weghorst in den Niederlanden doch ein Tankstellen-Imperium aufgebaut und die Bekanntheit des Bundesliga-Stürmers für Vermarktungszwecke genutzt. So findet sich auf dem Weg zur deutschen Grenze bei Borne, dem Geburtsort von Wout, eine Tankstelle komplett in Orange. Begrüßt werden Rastende von Weghorst in Überlebensgröße, der an den Fensterscheiben prangt, und Angestellten in Oranje-Shirts mit seiner Nummer 9.