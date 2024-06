CL-Sieger da: DFB-Team komplett

Julian Nagelsmann kann bei der EM-Generalprobe am Freitag (20.45 Uhr/RTL) in Mönchengladbach gegen Griechenland aus dem Vollen schöpfen. Der Bundestrainer begrüßte bis Dienstagnachmittag auch die Champions-League-Sieger Toni Kroos und Antonio Rüdiger sowie Finalist Nico Schlotterbeck im Teamquartier in Herzogenaurach. Kroos und Rüdiger wurden von ihren Kollegen mit Applaus empfangen.