Co-Trainer Novakovic über wegweisendes Gelb: "Super für uns"

In Gruppe C hatte wegen Punkt- und Torgleichheit die Fairplay-Wertung über die beiden Platzierungen hinter Gruppensieger England entschieden. Sechs Gelbe Karten sammelten die Dänen im Verlauf der Gruppenphase, die Slowenen kamen auf sieben - eine davon kassierte Novakovic auf der Bank.

EM: Novakovic über Verwarnung: „Ich war böse“

So trifft Dänemark im EM-Achtelfinale am Samstag (21.00 Uhr/ZDF und Magenta TV) auf Deutschland. Slowenien kam als einer der vier besten Gruppendritten weiter - in Portugal wartet am Montag (21.00 Uhr/ARD und Magenta TV) aber ebenfalls ein Mitfavorit.