Dalic: "Wir sind stärker, als wir gemacht werden"

Nach dem EM-Fehlstart gegen Spanien hat Zlatko Dalic seine kroatische Fußball-Nationalmannschaft gegen scharfe Kritik verteidigt. „Es war kein gutes Gefühl, das erste Spiel zu verlieren“, gab der Nationaltrainer zu - aber: „Wir waren immer Außenseiter, niemand hat an uns geglaubt und wir haben in sechs Jahren drei Medaillen gewonnen. Wir sind in diesem Zeitraum nach Frankreich das erfolgreichste Team und stärker, als wir gemacht werden.“

Und dieser Glaube an die eigenen Qualitäten soll das Team durch die schwierige Gruppe B tragen. Am Mittwoch (15.00 Uhr/MagentaTV) gegen Albanien will Kroatien den Grundstein fürs Weiterkommen legen und das 0:3 gegen die Spanier abhaken. "Albanien ist kein Gegner mit der gleichen Qualität wie Spanien, aber sie verdienen großen Respekt", sagte Dalic vor dem Spiel in Hamburg: "Wir brauchen Geduld und dürfen nicht den Kopf verlieren. Es wäre natürlich schön, wenn wir das Spiel mit einem schnellen Tor eröffnen."