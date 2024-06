Dank Gruppe B: Trio vorzeitig im Achtelfinale

Durch die Ergebnisse in der Gruppe B um Titelverteidiger Italien stehen die Fußball-Großmächte Frankreich, Niederlande und England bereits vor ihren letzten Gruppenspielen als Teilnehmer am EM-Achtelfinale fest. Kroatien, das 1:1 gegen die Italiener spielte, hat hat als Dritter in Gruppe B nur zwei Punkte auf dem Konto. Ungarn als Dritter der Gruppe A kommt auf drei.