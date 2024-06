De Bruyne pfeift auf FIFA-Rangliste: "Spielt keine Rolle"

Der belgische Fußball-Topstar Kevin De Bruyne gibt vor dem EM-Auftakt der Roten Teufel gegen die Slowakei in Frankfurt ( ab 18 Uhr im LIVETICKER ) nicht viel auf Statistiken. Dass Belgien, lange Spitzenreiter der FIFA-Weltrangliste, als Nummer drei des Rankings in die Endrunde geht, spiele „in einem Turnier gar keine Rolle“.

Der Star von Englands Meister Manchester City erläuterte: "Diese Rankings sagen nicht so viel darüber aus, was in einem Team vor sich geht." Zudem stünden in Belgiens Mannschaft viele Spieler, "die ihr erstes Turnier bestreiten. Sie wollen ihre Qualität der Welt zeigen."