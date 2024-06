De la Fuente sieht noch nicht die "beste Version" Spaniens

Trainer Luis de la Fuente sieht die spanische Nationalmannschaft noch nicht am Leistungsmaximum angekommen. „Wir haben noch nicht die beste Version von uns selbst gesehen“, stellte der 63-Jährige vor dem Achtelfinale am Sonntag gegen Georgien in Köln (21.00 Uhr/ARD und MagentaTV) klar. Trotz der bisher hervorragenden Resultate müsse man sich weiter verbessern.