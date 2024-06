EM-Star Dembélé ruft Franzosen zur Wahl auf

Offensivspieler Ousmane Dembélé hat seine Landsleute aus dem EM-Camp der französischen Fußball-Nationalmannschaft in Paderborn heraus zum Gang an die Wahlurne aufgerufen. „Wir müssen die Leute dazu bewegen, zur Wahl zu gehen“, sagte der frühere Dortmunder am Donnerstag.

Er habe vor kurzem in den 13-Uhr-Nachrichten gesehen, dass einer von zwei Franzosen nicht wähle. „Ich denke, dass in Bezug auf die Situation in Frankreich die Alarmglocken schrillen“, sagte Dembélé. Frankreichs Verband FFF will dem Team um Stürmerstar Kylian Mbappé bei der Ausstellung von Wahlvollmachten helfen.