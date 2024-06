Depay: "Turnier geht jetzt erst richtig los"

Der niederländische Nationalspieler Memphis Depay blickt nach der durchwachsenen Gruppenphase optimistisch auf das anstehende Achtelfinale der Europameisterschaft gegen Rumänien. „Wir sind in einem Prozess“, sagte der 30-Jährige am Sonntag, „das Turnier geht jetzt erst richtig los.“

Die drei Spiele in der Gruppe D liefen für die Niederländer alles andere als nach Plan. Auf den mühsamen Auftaktsieg gegen Polen (2:1) folgte ein blutleerer Auftritt beim 0:0 gegen Frankreich. Aufgrund der Niederlage gegen Österreich (2:3) beendete die Mannschaft von Ronald Koeman die Gruppe nur auf Rang drei. Am Dienstag steht in München das Achtelfinale gegen Rumänien (18.00 Uhr im LIVETICKER) auf dem Plan.