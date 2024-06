Der größte Pechvogel der EM

Es läuft die 48. Spielminute im EM-Achtelfinale zwischen Deutschland und Dänemark. Ein Freistoß aus dem Halbfeld kommt in den deutschen Sechszehner geflogen, wo der Ball nach einem Durcheinander plötzlich vor den Füßen von Joachim Andersen landet. Der Däne fackelt nicht lange und knallt den Ball an Manuel Neuer vorbei ins Tor. In dem Moment ist er der Held einer ganzen Nation - fünf Minuten später liegt Dänemark mit 0:1 hinten und Andersen ist der „Bösewicht“.