Deschamps sieht Mbappe auf dem Weg zu alter Stärke

Der Superstar gewöhnt sich allmählich an seine Maske. Aber auch er muss sich steigern.

Frankreichs Nationaltrainer Didier Deschamps sieht Superstar Kylian Mbappe nach dessen Nasenbeinbruch für die K.o.-Phase gerüstet. "Nach allem, was er durchgemacht hat, dem Schlag auf die Nase, nach Tagen, die echt kompliziert waren, ist er wieder gut drauf", sagte der 55-Jährige nach dem 1:1 (0:0) gegen Polen im letzten EM-Gruppenspiel. Mbappe habe schon wieder "sehr viel Spielfreude" gezeigt.

Der Stürmer, der zuletzt gegen die Niederlande (0:0) nicht gespielt hatte, lief gegen Polen mit einem schwarzen Gesichtsschutz auf und erzielte die zwischenzeitliche Führung per Foulelfmeter. Mbappe gewöhne sich an die Maske, betonte Deschamps. Dazu helfe ihm diese Partie, "Erfahrungen zu sammeln für das, was auf uns wartet".