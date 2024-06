Deutschlands Gegner Schottland bei der EM ohne Stürmer Dykes

Deutschlands Gruppengegner Schottland muss bei der anstehenden Fußball-Europameisterschaft einen schmerzhaften Ausfall verkraften. Mittelstürmer Lyndon Dykes (28) wird die EM aufgrund einer Knieverletzung verpassen, das teilte der schottische Verband zwei Wochen vor Turnierstart am Samstag mit. Am 14. Juni bestreiten die Briten das Eröffnungsspiel gegen Gastgeber Deutschland.

Dykes erlitt die Verletzung am Freitag im Training, eine genauere Diagnose nannte der Verband nicht. Der Stürmer vom englischen Zweitligisten Queens Park Rangers erzielte in bislang 36 Einsätzen für die Nationalmannschaft neun Tore. In der Qualifikation zur EM kam er in allen acht Spielen zum Einsatz, stand dabei fünfmal in der Startelf (1 Tor).