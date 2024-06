DFB-Ass Rüdiger erklärt sich nach neuem Foto-Wirbel

Antonio Rüdiger ist eine Säule bei Real Madrid und in deutschen Abwehr - was er beim Auftakt der EM einmal mehr unter Beweis stellte. Trotz seines unglücklichen Eigentors war er mit seiner defensiven Präsenz ein wichtiger Faktor beim 5:1-Kantersieg über Schottland, verdiente sich in der Einzelkritik die SPORT1-Note 2,5.