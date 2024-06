DFB-Team "absoluter Titelfavorit" - Ungarn-Torwart Gulacsi glaubt aber an Chance

Ungarns Torhüter Peter Gulacsi glaubt an die Chance gegen Deutschland, sieht das DFB-Team aber extrem stark. Eine Leipziger Achse im Team sei hilfreich für das Verständnis bei Ungarn.

Ungarns Torhüter Peter Gulacsi traut der deutschen Nationalmannschaft nach dem starkem Auftakt gegen Schottland den ganz großen Wurf zu. „Julian (Nagelsmann, d. Red.) hat eine sehr gute Mannschaft beisammen. Ich sage immer, wenn man die individuelle Qualität der Deutschen anschaut und dann noch mit einem Top-Trainer an der Spitze, dann sind sie absoluter Titelfavorit“, sagte Gulacsi der Magdeburger Volksstimme .

Ungarn ist am Mittwoch ( ab 18 Uhr im LIVETICKER ) in Stuttgart der zweite deutsche Gruppengegner.

Den Gastgebern will sich Gulacsi mit „bewährten Mitteln“ entgegenstellen: „Dicht stehen, solide verteidigen, mit Leidenschaft kämpfen, schnell umschalten. Wir glauben an unsere Stärke. Wie schon gesagt, wir können ganz gut verteidigen, wir haben Teamgeist, sind taktisch sehr diszipliniert und haben jetzt auch individuelle Qualität. Also ja, Underdogs sind wir keine. Favoriten aber auch nicht.“