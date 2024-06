DFB-Elf Mitfavorit bei EM - hinter England und Frankreich

Im Rennen um den Goldenen Schuh für den besten Torjäger sieht bwin die beiden Top-Stürmer Kylian Mbappe und Harry Kane in der Pole Position. Sowohl der Bundesliga-Torschützenkönig aus England als auch der zukünftige Madrilene sind mit Quote 5,50 notiert. Bestnotierter deutscher Schütze ist Kai Havertz. Der Stürmer vom FC Arsenal liegt mit Quote 26,00 noch hinter Cristiano Ronaldo (Quote 11,00) und Champions-League-Sieger Jude Bellingham (21,00).