DFB: Musiala verrät Trainingsgeheimnis

Jamial Musiala erklärt die Strategie hinter seinen Dribblings. Dabei geht es auch ums Schachspielen. Außerdem verrät er, was ihn mit Jude Bellingham verbindet.

Jamal Musiala gehört zu den aufregendsten Spielern bei dieser EM . Wenn der Dribbelkünstler der deutschen Nationalmannschaft den Ball hat, sieht alles so leicht und spielerisch aus.

„Ich muss wissen, wo der Ball hinkommt. Ich muss erahnen, was der Gegenspieler machen wird. Und ich muss immer schon zwei, drei Schritte vorausdenken“, sagte der 21-Jährige im Interview mit dem Spiegel .

Erst wenn er den Ball habe, verlasse er sich auf seine Intuition, erklärte der Hoffnungsträger des DFB-Teams: „Wenn ich den Ball in der gegnerischen Hälfte erhalte, kann ich völlig frei sein. Ich versuche dann, Chaos zu stiften. In diesen Momenten habe ich keine Zeit mehr, viel nachzudenken. Aber alles, was ich tue, bevor ich den Ball bekomme, ist Strategie.“