DFB, Stimmen zum Schweiz-Spiel: Schweinsteiger rüffelt Duo

Julian Nagelsmann: „Ich glaube, wir haben das Stadion ( durch das 1:1, Anm. d. Red. ) aufgeweckt, was wichtig war. Es war davor schon sehr ruhig. Ich finde auch, dass es verdienter Ausgleich war. Wir waren in allen statistischen Werten besser. Die Schweiz war unangenehm, sehr aggressiv, aber Wir haben gut dagegenhalten über 90 Minuten.“

Über den Schiedsrichter: „Eine richtig klare Linie habe ich nicht gesehen. Ist aber keine große Sache. Ich fand auch die Gelbe Karte hart ( für Tah, Anm. d. Red. ). Er ist vor ihm am Ball. Ein bisschen aggressiver im Zweikampf, klar, es ist vielleicht gefährliches Spiel. Er hat gepfiffen, was er gesehen hat. Und fertig.“

Gündogan sieht DFB nicht auf dem gewohnten Niveau

Über die DFB-Leistung: „Es ging heute darum, irgendwo dagegen zu halten. Spielerisch war das Spiel nicht auf dem Niveau, was man von uns kennt. Gerade in der ersten Halbzeit, wir haben viele Fehler gemacht. In der zweiten Halbzeit haben wir ein bisschen an Geduld verloren, gerade in den letzten 10, 15, 20 Minuten. Den Ball vielleicht unvorbereitet und zu früh nach vorne geschlagen. Klar hätten wir uns gewünscht, 2:0 oder 3:0 zu gewinnen, zu zaubern und tollen Fußball zu entfachen. Ich glaube, dass man solche Spiele auch braucht, während eines Turniers. Das kann Kräfte für die hoffentlich nächsten Spiele entfachen.“