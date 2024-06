DFB-Team in der Einzelkritik: Youngster furios - zwei Routiniers fallen ab

Chancen gab es viele, beim vorletzten Spiel vor der Heim-EM rannte das DFB-Team gegen die Ukraine allerdings vergeblich an. 0:0 hieß es in Nürnberg.

Rückkehrer Manuel Neuer hielt seinen Kasten sauber, musste aber kurz vor Schluss tief durchatmen. Zwei Leistungsträger blieben hinter den Erwartungen zurück.

Stattdessen spielte sich insbesondere ein Debütant ins Rampenlicht, schaffte es allerdings auch nicht, seinen Auftritt zu vergolden.

Die SPORT1-Einzelkritik der deutschen DFB-Stars:

MANUEL NEUER: Stand erstmals seit 1. Dezember 2022 wieder im Tor der Nationalmannschaft. Lange weitgehend ohne Beschäftigung, in der 38. Minute aber mit einer guten Parade. War auch in den stärkeren Phasen der Ukrainer stets auf dem Posten und tauschte sich mehrmals mit Julian Nagelsmann aus. Hatte bei seinem (notwendigen) Ausflug in der 88. Minute riesiges Glück. Statt die Kugel einfach wegzuschießen, landete sein Chip-Ball beim Gegner. Der alleine aufs leere Tor zulaufende Ukrainer stand jedoch im Abseits. SPORT1-Note: 3

JOSHUA KIMMICH: Lieferte auf der rechten Seite eine seriöse Partie ab und bekam es immer wieder mit Mudryk zu tun. Konnte auch deswegen nicht konstant offensiven Druck ausüben. Ließ defensiv aber nichts anbrennen und präsentierte sich gut im Zweikampf. Hätte kurz vor Schluss sogar noch treffen können. SPORT1-Note: 2,5

JONATHAN TAH: Nicht immer ganz der souveräne Abwehrchef, der er angesichts von Antonio Rüdigers Fehlen hätte sein müssen. Steigerte sich aber im Laufe der Partie – an ihm war kaum ein Vorbeikommen. Wurde in der 59. Minute ausgewechselt. SPORT1-Note: 3

WALDEMAR ANTON: Durfte statt Champions-League-Sieger Antonio Rüdiger in der Innenverteidigung ran. Hatte ein paar Probleme mit der Eingewöhnung, stellte aber seine Zweikampfstärke unter Beweis. Startete im zweiten Abschnitt immer wieder Ausflüge nach vorne und störte früh. Insgesamt eine ordentliche Leistung. SPORT1-Note: 3

MAXIMILIAN MITTELSTÄDT: Sehr engagierter Auftritt im ersten Abschnitt. Schaltete sich immer wieder nach vorne ein, verschätzte sich aber auch manchmal in der Defensivarbeit. Trotzdem stets engagiert und mit viel Willen. SPORT1-Note: 3

Andrich selten genial - Gündogan unglücklich

PASCAL GROSS: Ersetzte Toni Kroos im zentralen Mittelfeld. Strahlte in der ersten Halbzeit viel Ruhe aus, geniale Zauberbälle sah man von ihm aber nicht. Vergab in der 29. Minute eine aussichtsreiche Chance nach Vorlage von Musiala. Tauchte gegen Ende der Partie ein wenig ab, Fehler unterliefen ihm aber nicht. SPORT1-Note: 2,5

ROBERT ANDRICH: Wurde auf der Sechserposition nicht ganz so gefordert wie noch in den Länderspielen im März gegen Frankreich und die Niederlande. Bei seinen Schussversuchen aus der Distanz ohne die nötige Genauigkeit. In der Offensive mit einem genialen Steckpass auf Beier. SPORT1-Note: 3

JAMAL MUSIALA: Quirlig und trickreich wie immer. Verhedderte sich allerdings wiederholt in der konsequenten Verteidigungsreihe der Ukrainer. Sorgte mit seinen Aktionen immer wieder für ein entzücktes Raunen beim Publikum. Wurde in der 59. Minute ausgewechselt. SPORT1-Note: 2

FLORIAN WIRTZ: Zog immer wieder klug von links außen in die Mitte und suchte den Abschluss. Verlor sich ansonsten oft mit Musiala im Klein-klein. Stets bemüht, aber diesmal ohne den nötigen Punch. Wurde nach 45 Minuten ausgewechselt. SPORT1-Note: 3

ILKAY GÜNDOGAN: Vergab in der 15. Minute eine riesige Kopfballchance aus kürzester Distanz, war aber wohl selbst überrascht, dass es die Flanke bis zu ihm geschafft hatte. Versuchte in der ersten Halbzeit das Spiel zu ordnen, ihm unterlief aber auch so mancher ungenaue Pass. Unglücklicher Auftritt des Kapitäns, der in der Pause ausgewechselt wurde. SPORT1-Note: 4,5

Havertz unauffällig - Beier sorgt für Belebung

KAI HAVERTZ: Unter den drei Zauberkünstlern in der Offensive lange der Unauffälligste. Hatte in der 53. Minute eine gute Kopfballgelegenheit. Die Kugel sauste aber am Tor vorbei. Insgesamt muss da mehr kommen. Wurde in der 59. Minute auswechselt. SPORT1-Note: 4

CHRIS FÜHRICH: Kam zur zweiten Halbzeit für Wirtz in die Partie und versuchte, sofort Akzente zu setzen. Harmonierte gut mit Undav und Mittelstädt, Zählbares sprang aber nicht heraus. Auch seinen Schuss in der 78. Minute konnte der ukrainische Keeper parieren. SPORT1-Note: 2,5

DENIZ UNDAV: Kam ebenfalls nach direkt nach der Pause ins Spiel und ersetzte Gündogan. Brachte nochmal ein wenig Schwung in die Partie – aber eben nur ein wenig. SPORT1-Note: 3

THOMAS MÜLLER: Kam in der 59. Minute für Havertz ins Spiel und bekam dabei donnernden Applaus vom Publikum. Wie immer ein Muster an Willen und Laufbereitschaft, aber ohne das Quäntchen Glück. SPORT1-Note: 3

ROBIN KOCH: Durfte ab der 59. Minute für Tah ran. Fügte sich ohne Probleme ein und absolvierte die wichtigen Zweikämpfe erfolgreich. SPORT1-Note: 2,5

Maximilian Beier traf bei seinem Länderspieldebüt die Latte

MAXIMILIAN BEIER: Wurde in der 59. Minute für Musiala eingewechselt und feierte damit sein Debüt in der DFB-Elf. Hatte keinerlei Anlaufschwierigkeiten und kam auch direkt zu zwei sehenswerten Chancen und eine gute Vorlage auf Undav in der Nachspielzeit. Präsentierte sich richtig gut, gilt er doch gemeinhin als Streichkandidat im DFB-Kader. Kann seinen Einsatz als Erfolg verbuchen. SPORT1-Note: 2