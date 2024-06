DFB-Team: Kroos und Koch engagieren sich für Blutspenden

Kroos ist an der Seite der Musikerin Shirin David und seines Fußballer-Kollegen Nader Jindaoui vom Zweitligisten Hertha BSC in einem Spot zum Weltblutspendetag zu sehen, der jedes Jahr am 14. Juni stattfindet. In diesem Jahr fällt der Tag zusammen mit dem EM-Eröffnungsspiel der DFB-Auswahl in München gegen Schottland.