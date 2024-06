DFB-Team: Müller-Feststellung bei Nagelsmann

Die Wege von Thomas Müller und Julian Nagelsmann hatten sich bereits beim FC Bayern gekreuzt, jetzt begegnen sich die beiden im Kreis der deutschen Nationalmannschaft wieder. Dabei bemerkt der Routinier durchaus Unterschiede in der Arbeitsweise seines Trainers.

„Was ich feststelle, ist seine Adaption auf den Job. Bundestrainer zu sein, bedeutet etwas anderes, als Vereinstrainer zu sein“, erklärte Müller in einem Gespräch mit Sky und hob hervor, dass gerade das zur Verfügung stehende Personal eine Rolle spiele, die „Vor- und Nachteile“ habe.

Nagelsmann? „Nicht so viele Videositzungen“

Müller führte aus: „Du kannst immer wieder neue Spieler nominieren, deine Pläne über den Haufen werfen, was den Kader betrifft. Aber du kannst dir keinen Spezialisten kaufen, wenn du siehst, dass du den Spielertypen nicht im Pool hast. Andererseits hast du den Vorteil der Flexibilität.“ Dazu nannte der 34-Jährigen eine weitere, logische Änderung.

„Es ist festzustellen, dass er den Fokus und das Bewusstsein dafür hat, nicht so viele Videositzungen zu haben und nicht so viele Trainingseinheiten mit einer Mannschaft. Es geht nicht so sehr ums Detail. Das hilft uns, die Klarheit zu haben, die wir auf dem Spielfeld brauchen“, schilderte Müller.