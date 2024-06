DFB-Team: Real-Champions für EM-Generalprobe zurück

Einspielen für den Start: Bei der EM-Generalprobe am Freitag (20.45 Uhr) gegen Griechenland setzt Bundestrainer Julian Nagelsmann schon auf die Elf, die eine Woche später Schottland schlagen soll. In Mönchengladbach kehren zwei Champions-League-Sieger von Real Madrid ins Team zurück: Antonio Rüdiger wird in der Innenverteidigung wieder an der Seite von Jonathan Tah stehen, Toni Kroos übernimmt nach dem Triumph von Wembley gegen Borussia Dortmund den Dirigentenstab im Mittelfeld.