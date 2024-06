DFB-Team: Vorrunde in weiß, pink, weiß

Weiß, pink, weiß: Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft wird in der EM-Vorrunde in beiden Trikotvarianten auflaufen. Das bestätigte der DFB am Mittwoch auf SID-Anfrage. Beim Eröffnungsspiel am Freitag (21.00 Uhr/ZDF und MagentaTV) gegen Schottland kommt zunächst das weiße Heimtrikot zum Einsatz, fünf Tage später gegen Ungarn läuft der Gastgeber im pinken Dress auf. Beim Gruppenfinale gegen die Schweiz (23. Juni) wird erneut gewechselt.