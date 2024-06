DFB zahlt Nationalspielern 50.000 Euro Prämie

Der Deutsche Fußball-Bund muss erstmals seit sieben Jahren wieder eine Turnier-Prämie an die Nationalmannschaft zahlen. Für den Gruppensieg bei der Heim-EM erhält jeder Spieler des 26er-Kaders 50.000 Euro.

Zuletzt war beim Confed-Cup-Sieg 2017 eine Erfolgsprämie (50.000 Euro pro Spieler) fällig geworden. Bei den Weltmeisterschaften 2018 in Russland und 2022 in Katar schied die DFB-Auswahl bereits in der Vorrunde aus. Bei der EURO 2021 gelang zwar der Einzug ins Achtelfinale, allerdings nur als Gruppenzweiter. Dafür gab es kein Geld.