Dortmunder Maatsen rückt ins Oranje-Aufgebot nach

Der vom FC Chelsea nach Dortmund ausgeliehene Maatsen (22), der noch noch kein A-Länderspiel bestritten hat und dennoch im erweiterten EM-Kader stand, reiste noch am Dienstag zum niederländischen Team nach Wolfsburg. Die endgültige Auswahl von Koeman besteht nun aus 25 Spielern, die Elftal startet am Sonntag in Hamburg gegen Polen in die EM.