EM 2024: Abseits-Drama um Ronaldo - doch dann kommt Last-Minute-Joker!

Superstar Cristiano Ronaldo und Portugal haben auf den letzten Drücker einen Fehlstart in die EM 2024 abgewendet. Gegen Tschechien feierte der Mitfavorit zum Auftakt in Gruppe F in letzter Minute ein 2:1. Der gerade erst eingewechselte Francisco Conceicao erlöste sein Team in der 2. Minute der Nachspielzeit mit dem Siegtor.