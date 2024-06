EM 2024: Aufregung in Berliner Fanzone! Polizei gibt Statement ab

Wenige Stunden vor dem EM-Eröffnungsspiel in München zwischen Deutschland und Schottland (ab 21 Uhr im LIVETICKER) gibt es in Berlin am Rande der Fanzone große Aufregung. Wie die Polizei bei X mitteilte, wurde im Eingangsbereich zur Fanzone am Reichstag ein verdächtiger Gegenstand gefunden.