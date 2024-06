EM 2024: Bestimmt ein Spiel aus dem November Deutschlands Gegner?

von Tim Goebel 25.06.2024 • 10:21 Uhr Die deutsche Nationalmannschaft weiß bereits sicher, dass sie im Achtelfinale auf den Gruppenzweiten der Gruppe C treffen wird. Welche Mannschaft das aber ist, könnte durch ein Spiel entschieden werden, das schon acht Monate zurückliegt.

Seit Sonntagabend steht fest, dass Deutschland im Achtelfinale auf den Zweitplatzierten der Gruppe C treffen wird. Dank des Treffers von Niclas Füllkrug in der 92. Minute wurde doch noch der Gruppensieg eingefahren. Gespannt richten sich jetzt alle Blicke auf die Gruppe C, in der es zu einer völlig kuriosen Situation kommen könnte.

Diese betrifft Dänemark und Slowenien. Beide Nationen haben bisher zwei Punkte gesammelt, spielten im direkten Duell 1:1 und stehen aktuell beim gleichen Torverhältnis von 2:2.

Wie geht das Fernduell hinter England aus?

Am letzten Spieltag ist in dieser Gruppe also noch alles offen - auch England ist mit vier Punkten noch einholbar, Serbien lauert auf dem letzten Platz mit einem Punkt.

Am Dienstag spielen um 21 Uhr die vier Mannschaften dann zeitgleich gegeneinander: Dänemark gegen Serbien (LIVETICKER) und Slowenien gegen England (LIVETICKER). Was passiert nun aber, wenn beide Nationen ihr drittes Gruppenspiel mit dem gleichen Ergebnis beenden?

Die ersten fünf Kriterien sind aktuell gleichauf

Die ersten Kriterien, um über die finalen Tabellenpositionen zu entscheiden, wären die Punktzahl, der direkte Vergleich und das Torverhältnis - alles wäre bei einem gleichen Endergebnis natürlich auch weiterhin identisch.

Danach würde die Anzahl der Siege ins Spiel kommen. Aktuell stehen beide bei null Siegen, auch hier würde demnach sicher Gleichheit bestehen. Dieses Kriterium ist aber ohnehin hinfällig. In einer Vierergruppe kann die gleiche Punktzahl nur mit der gleichen Anzahl von Siegen erreicht werden.

Anschließend müsste auf die Fairplay-Wertung zurückgegriffen werden. Aktuell ist sogar diese auf dem exakt gleichen Stand - beide Teams stehen bei vier Gelben Karten. Für diese gibt es jeweils einen Strafpunkt, Gelb-Rote Karten geben drei und Rote Karten fünf Strafpunkte.

Wenn diese Gleichheit auch nach dem letzten Spiel bestehen würde, entschiede in letzter Instanz der Tabellenplatz in der Gesamtrangliste der EM-Qualifikation.

Dänemark und Slowenien in EM-Quali mit gleicher Punktzahl

Und jetzt wird es vollends kurios. Denn Dänemark und Slowenien waren tatsächlich auch schon auf dem Weg zur EURO in der gleichen Gruppe - und beendeten diese mit der gleichen Punktzahl!

Am Ende stand Dänemark auf Platz eins, weil die Skandinavier das direkte Duell für sich entscheiden konnten. Im Hinspiel trennten sich die beiden Mannschaften 1:1, das Rückspiel gewannen die Dänen mit 2:1 - das war am 17. November 2023, also vor über acht Monaten!

Somit stehen die Dänen auch in der Gesamtrangliste vor Slowenien. Bedeutet: Dänemark beendet auch die EM-Gruppenphase vor Slowenien.

Noch steht nicht fest, um welche Tabellenposition sich die beiden Nationen in dem Fall duellieren würden. Möglicherweise entscheidet das Fernduell sogar über Weiterkommen und Ausscheiden. Oder eben darüber, wer gegen Deutschland spielt.

Bei Deutschland würde das Los entscheiden

Übrigens: Würde dieser Fall mit deutscher Beteiligung eintreten, wäre es noch kurioser geworden.

Da Deutschland sich bekanntlich nicht für das Heimturnier qualifizieren musste, tauchen sie natürlich auch nicht in der Gesamtrangliste der Qualifikation auf.