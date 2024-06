EM 2024: Brisantes Duell im Hause Schweinsteiger?

Gibt es bei Bastian Schweinsteiger wegen der Heim-EM bald sogar Krach in den eigenen vier Wänden? Im Achtelfinale könnte die deutsche Nationalmannschaft nämlich auf Serbien treffen. Und Schweinsteigers Frau Ana stammt aus dem Land.

Zu dieser Partie würde es kommen, sollte Deutschland Sieger in der Gruppe A werden und Serbien den zweiten Platz in der Gruppe C erreichen.