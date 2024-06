EM 2024: Darum kamen Arnautovic die Tränen

„Es war sehr emotional für mich, es war ein Familiengrund“, sagte Arnautovic. „Es gab einen Vorfall mit meinem Vater, dem es nicht so gut gegangen ist. Er war heute aber im Stadion - alles wieder okay, alles perfekt.“

Arnautovic: „Große Anspannung“

Der frühere Werder-Star gab zu, dass das Team nach der 0:1-Auftaktpleite gegen Frankreich den Druck gespürt habe. „Es war eine große Anspannung vor dem Spiel. Wir wussten, es wird sehr schwer gegen Polen. Ich denke, wir haben von der ersten Minute an gezeigt, dass wir gewinnen wollen.“

Anschließend gab es auch von Arnautovic lobende Worte für Rangnick. „Die Ansprache vom Trainer war dann (in der Halbzeitpause; Anm. d. Red.) so deutlich, dass wir in der zweiten Halbzeit gezeigt haben, wer wir sind.“