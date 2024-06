EM 2024: Das ist Deutschlands Weg ins Finale - alle mögliche Gegner

Am Mittwochabend sind bei der Fußball-EM die letzten Entscheidungen der Gruppenphase gefallen, die K.o.-Runde steht endgültig fest. Damit ist auch klar, auf wen die deutsche Nationalmannschaft auf dem Weg in Richtung Finale treffen könnte.

Bereits fix ist selbstverständlich das Achtelfinale gegen Dänemark, welches am Samstag ab 21 Uhr in Dortmund (im LIVETICKER) stattfindet.

Mögliches deutsches EM-Halbfinale in München

Im Erfolgsfall warten im Viertelfinale am 5. Juli in Stuttgart entweder die bärenstarken Spanier, die in der Gruppe B mit drei Siegen dominierten, oder die Überraschungsmannschaft aus Georgien, die sich dank des 2:0-Sieges gegen die Portugiesen um Superstar Cristiano Ronaldo noch als einer der besten Gruppendritten für die K.o.-Runde qualifizieren konnte.