EM 2024 - Das sagt Matthäus zum EM-Auftakt

Beim 5:1-Erfolg in der Münchner Arena habe am Freitagabend „alles gepasst“, sagte Matthäus in der Fußballshow „Das RTL-EM Studio“: „Besser kannst du die ganze Geschichte beim Eröffnungsspiel nicht schreiben.“

An der Favoritenrolle der Mannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann habe es laut dem 63-Jährigen aber schon vor dem erfolgreichen EM-Auftakt keine Zweifel gegeben. Deutschland sei „einer der Favoriten. Nicht nur aufgrund der Leistung am Freitag. Wir haben eine Qualität an Spielern und können von der Bank nachliefern“, so Matthäus.