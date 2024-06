EM 2024: Diese Art können sich die DFB-Spieler sparen! | Badstuber-Kolumne

erstmal bitte tief durchatmen... so... okay. Dann beginne ich mit dem Positiven, bevor ich euch mitteile, wo ich nach dem 1:1 gegen die Schweiz noch Verbesserungspotenzial bei der deutschen Nationalmannschaft sehe.

Schweiz ist neue Messlatte fürs DFB-Team

Deshalb sehe ich auch: Deutschland ist noch nicht gefestigt genug. Das Gegentor resultierte aus einer Fehlerkette, an deren Ende Jonathan Tah nicht eng genug an Dan Ndoye dran war. Die ganze Situation hätte speziell der Abwehrverbund besser verteidigen können.

Insgesamt ist die DFB-Elf nicht da, wo ich sie gerne schon gesehen hätte. Was mir nicht gefiel, war die Theatralik, die einige deutsche Spieler zu oft an den Tag legten. Da wurde zu leicht abgehoben nach kleinsten Berührungen, zu viele Fouls geschunden, der Spielfluss unnötig unterbrochen. Ich mag diese Art nicht. Das kann man sich sparen.

Füllkrugs Präsenz ist unverzichtbar

Und einmal mehr ging die Partie an Havertz in vorderster Spitze vorbei. Er kommt kaum zum Abschluss und findet auf dieser Position schwer seine Abläufe. Füllkrug kommt rein und macht das Tor - das sagte viel aus. Seine Einwechslung war ebenso sinnvoll wie die von Raum, der die Flanken forciert und direkt reinbringt.

Tah wird dagegen gelbgesperrt im Achtelfinale fehlen. Ihn hat es erwischt. Als Ersatz steht dann Schlotterbeck parat. Wenn es bei einer Änderung in der Innenverteidigung bleibt, sehe ich die Qualität nicht gemindert.

Deutschland muss sich nochmal steigern

Holger Badstuber absolvierte in seiner aktiven Karriere 166 Bundesliga-Partien für den FC Bayern, Stuttgart und Schalke sowie 31 A-Länderspiele für Deutschland. Mit Bayern gewann er 2013 die Champions League, sechsmal die deutsche Meisterschaft und dreimal den DFB-Pokal. Mit Deutschland wurde er 2010 in Südafrika WM-Dritter. Für SPORT1 beleuchtet er in seiner exklusiven Kolumne die Brennpunkte der Heim-EM 2024.