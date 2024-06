EM 2024: Eigentor-Rekord bei der EM wackelt

Alle Eigentore bei der Euro 2024 in Deutschland im Überblick

Bemerkenswert: In den vergangenen beiden Turnieren sind zusammengerechnet 18 Eigentore gefallen. Dies macht 67 Prozent aller Selbsttreffer der EM-Geschichte aus. Bislang wurden insgesamt in der EM-Geschichte 27 Eigentore erzielt.

Europameisterschaft: Historie der Eigentore

Das erste fiel bei der Endrunde 1976 in Jugoslawien. Erzielt wurde es vom Slowaken Anton Ondrus. Erst 20 Jahre später schoss kein Geringerer als der Portugiese Luis Figo bei der EM in England 1996 das zweite Eigentor der EM-Geschichte.

In der Folge wurden es immer mehr eigene Treffer: Bei der EM 2000 in der Niederlande und Belgien fiel eins, 2004 in Portugal wurden zwei erzielt, 2012 in Polen und der Ukraine schoss ein Akteur ein Eigentor, 2016 in Frankreich fielen drei, ehe bei der Euro 2021 der Rekord von elf aufgestellt wurde.