EM 2024: England-Legende schaut neidisch auf Deutschland

„Wir sind alle überrascht, dass wir bisher so gespielt haben. Wir haben so viele super Spieler in unserer Mannschaft, aber wir sind mit und ohne Ball einfach zu passiv. Wir müssen viel mehr Energie bringen, mehr in die Zweikämpfe gehen. Wir können viel besser spielen“, erklärte Ex-Nationalspieler Owen Hargreaves im MagentaTV-Interview.