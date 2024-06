EM 2024: Ex-Bayern-Star spricht über Unfall-Tragödie

Ivica Olic ist als Co-Trainer der kroatischen Nationalmannschaft in Deutschland unterwegs. Bei der Abreise aus Hamburg erlebt der frühere Bayern-Star einen tödlichen Unfall mit.

Ivica Olic hat als Co-Trainer der kroatischen Nationalmannschaft bei der EM in Deutschland einen tödlichen Unfall miterlebt. Der frühere Stürmer des FC Bayern befand sich zusammen mit einem Kollegen auf der Autobahn, auf der am Mittwochabend eine Familie verunglückte.

Olic war nach dem EM-Spiel seines Teams gegen Albanien (2:2) in Hamburg in Richtung Berlin unterwegs, als es zu einem Stau kam. Ein Wagen war von der Fahrbahn abgekommen, ein Mann und zwei Frauen starben an der Unfallstelle. Die Polizei sperrte die A24 komplett.